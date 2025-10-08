Milano 15:17
43.393 +0,75%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:17
9.564 +0,85%
Francoforte 15:17
24.550 +0,67%

Parigi: positiva la giornata per Hermes

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la maison di moda francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hermes. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hermes evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.177,3 Euro. Primo supporto a 2.121,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2.084,7.

