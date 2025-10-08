Parigi: positiva la giornata per Hermes

(Teleborsa) - Balza in avanti la maison di moda francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hermes
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hermes
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.177,3 Euro. Primo supporto a 2.121,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2.084,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)