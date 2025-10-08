Milano
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 08.44
Partite correnti Giappone in agosto
Partite correnti Giappone in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
08 ottobre 2025 - 08.05
Giappone,
Partite correnti in agosto pari a 3.776 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente 2.684 Mld ¥ (la previsione era 3.540 Mld ¥).
Argomenti trattati
