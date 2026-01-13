Milano
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 09.30
Giappone, Partite correnti in novembre
13 gennaio 2026 - 07.00
Giappone,
Partite correnti in novembre pari a 3.674 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente 2.834 Mld ¥ (la previsione era 3.594 Mld ¥).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
