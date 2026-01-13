Giappone, sale oltre le attese il surplus delle partite correnti a novembre

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese sorpresa il surplus della. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a2025 un avanzo delle partite correnti di 3.674,1 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 2.833,5 miliardi del mese precedente. Il dato è anche migliore alle attese degli analisti che avevano stimato una salita del surplus fino a 3.594 miliardi di yen.Lachiude con un avanzo di 581,2 miliardi di yen, contro il disavanzo di 196,3 miliardi di ottobre, a fronte di un incremento delle esportazioni a 9.390,8 miliardi di yen (+5,1%) e un calo delle importazioni a 8.766,5 miliardi (-0,5%).