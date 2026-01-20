Milano 13:26
44.496 -1,55%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:26
10.083 -1,10%
Francoforte 13:26
24.555 -1,62%

Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in novembre pari a 8,6 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 26,7 Mld Euro (la previsione era 20,3 Mld Euro).
