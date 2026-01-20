Milano
13:26
44.496
-1,55%
Nasdaq
16-gen
25.529
0,00%
Dow Jones
16-gen
49.359
0,00%
Londra
13:26
10.083
-1,10%
Francoforte
13:26
24.555
-1,62%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 13.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in novembre
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
20 gennaio 2026 - 10.10
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in novembre pari a 8,6 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 26,7 Mld Euro (la previsione era 20,3 Mld Euro).
Condividi
Leggi anche
Giappone, Partite correnti in novembre
Appuntamenti macroeconomici del 20 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici dell'8 gennaio 2026
Francia, partite correnti tornano in deficit per 0,8 miliardi a novembre
Argomenti trattati
Zona Euro
(7)
Altre notizie
Zona Euro, surplus delle partite correnti scende a 9 miliardi di euro a novembre
Giappone, sale oltre le attese il surplus delle partite correnti a novembre
Tasso disoccupazione Unione Europea in novembre
M3 Unione Europea (YoY) in novembre
Unione Europea, Bilancia commerciale in novembre
Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in novembre
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto