Usa partite correnti 3 trimestre scende a 226,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Cala il deficit delle partite correnti
americano nel 3° trimestre del 2025. Il disavanzo si porta a 226,4 miliardi di dollari
rispetto ai 249,2 miliardi precedenti (-251,3 miliardi la prima lettura).
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis
(BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense, risulta migliore delle attese
del mercato che erano per un calo del deficit fino a solo 235 miliardi di dollari.
Il deficit del terzo trimestre è stato pari al 2,9% del prodotto interno lordo corrente in dollari, in calo rispetto al 3,3% del secondo trimestre.(Foto: Julien Gaud / Unsplash)