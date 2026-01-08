Francia, partite correnti tornano in deficit per 0,8 miliardi a novembre

(Teleborsa) - A novembre
2025 il saldo delle partite correnti francese
mostrava un deficit di 0,8 miliardi di euro, in peggioramento rispetto all'attivo di 1,4 miliardi di ottobre. Lo rivela la Banque de France.
L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale
, che chiude a novembre con un saldo negativo di 4,2 miliardi, in peggioramento rispetto ai -3,5 miliardi del mese precedente ma sopra le attese per -4,3 miliardi.
In salita l'export
che si attesta a 52,2 miliardi da 51,8 miliardi, mentre le importazioni
salgono a 56,4 miliardi da 55,3 miliardi.