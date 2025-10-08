Piazza Affari: calo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che mostra un decremento del 2,29%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pharmanutra
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Pharmanutra
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)