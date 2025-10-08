Milano 15:19
43.399 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:19
9.562 +0,82%
Francoforte 15:19
24.549 +0,67%

Piazza Affari: calo per Pharmanutra

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Pharmanutra
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che mostra un decremento del 2,29%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pharmanutra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Pharmanutra è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```