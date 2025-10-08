Milano 15:19
43.399 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:19
9.562 +0,82%
Francoforte 15:19
24.549 +0,67%

Piazza Affari: Philogen in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Philogen in forte calo
Retrocede molto l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,17%.
Condividi
```