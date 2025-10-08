Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,48%.
Lo scenario su base settimanale di Safilo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dell'occhialeria
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Safilo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,67 Euro. Primo supporto a 1,564. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,496.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)