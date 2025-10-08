Milano 15:20
43.391 +0,74%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:20
9.560 +0,80%
Francoforte 15:20
24.545 +0,65%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,48%.

Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dell'occhialeria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Safilo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,67 Euro. Primo supporto a 1,564. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,496.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```