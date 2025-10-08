Riforma del TUF, si favorisce il downlisting per frenare il boom di delisting

(Teleborsa) - Latraccia una, tra società che sie società che, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, risultino già quotate. È quanto emerge dalla bozza del decreto legislativo che andrà oggi al Consiglio dei ministri.Avuto riguardo alle seconde, le modifiche proposte sono finalizzate a favorire la competitività del mercato, aumentando la propensione delle imprese italiane ad accedervi e a permanervi, con l'obiettivo di arginare i fenomeni di "fuga" verso gli ordinamenti stranieri. Leriguardano le seguentiSul primo fronte, viene prevista l'quotidiani nazionali; l'eliminazione dell'obbligo, nel rimuovere una regola più stringente rispetto alla disciplina dell'Unione europea (cosiddetto gold-plating), riduce un costo (diretto e indiretto) legato alla quotazione, senza compromettere il livello di trasparenza informativa a cui sono soggetti gli emittenti.In merito alla modalità di svolgimento dell'assemblea, si intende a favorire la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione "in presenza", in una logica di semplificazione, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare, in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell'illustrazione dell'organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi. Inoltre, l'esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalle legge Capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l'accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare, si legge nella bozza del decreto. Su tali basi, si propone di introdurre un nuovo articolo in base al quale,. In particolare, esso può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società; può, inoltre, prevedere l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.Nell'ottica die agevolare il processo assembleare, lo statuto o il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione possono, in ogni caso in cui l'assemblea si celebri con la riunione fisica dei soci ovvero mediante mezzi di telecomunicazione,, comunque non superiore all'uno per mille del capitale sociale. Restano fermi il diritto di presentare proposte di deliberazione e di porre domande nei termini e alle condizioni previste, a tutela delle esigenze informative di tutta la compagine sociale."La professionalizzazione dell'azionariato, la condotta più attiva degli investitori istituzionali, lo sviluppo di forme di dialogo extra-assembleare, per un verso, e la possibilità, introdotta dalla legge Capitali, di prevedere il ricorso esclusivo al rappresentante designato, per altro verso, hanno determinato una anticipazione della formazione della volontà dei soci a una fase pre-assembleare, con ridimensionamento della funzione dell'adunanza assembleare quale momento informativo e di dibattito", viene sostenuto.Si, non previsto dalla disciplina europea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea da parte dei soci che rappresentino anche congiuntamente un quarantesimo del capitale sociale. I termini sono rimodulati rispetto a quelli attualmente previsti dal Testo unico della finanza al fine di consentire la presentazione di proposte di delibera sui punti che figurano all'ordine del giorno ad esito di una integrazione.Secondo il Governo, uno dei modi per contribuire allo sviluppo e alla maturazione del mercato dei capitali italiano, che soffre strutturalmente di problemi di sottodimensionamento, è rendere più agevole la mobilità tra mercato regolamentato e sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), quali i mercati di crescita per le piccole e medie imprese (cosiddetto mercato Growth). Negli ultimi anni, proprio il mercato Growth è quello che ha conosciuto la crescita più significativa. "Tale successo può essere sfruttato per favorire l'accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali - viene spiegato - Il passaggio dal mercato regolamentato al sistema multilaterale di negoziazione (cosiddetto downlisting) è tipicamente funzionale a conseguire una riduzione degli oneri di compliance e organizzativi. Da tale prospettiva, anche alla luce dell'esperienza di altri paesi europei, favorire il".Un nuovo comma è volto a consentire alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani di richiedere ildi negoziazione tramite unacon le maggioranze previste dalla Consob con regolamento. È richiesto il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni, poste a tutela degli azionisti: il gestore del mercato regolamentato (di provenienza) accerta che il sistema multilaterale (di destinazione) assicuri un livello di tutela equivalente in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo criteri stabiliti dalla Consob con regolamento; la deliberazione è adottata almeno due mesi prima del trasferimento delle negoziazioni; la società assicura almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento la diffusione di informazioni circa ragioni e conseguenze dell'operazione per gli investitori, secondo modalità stabilite dalla Consob con regolamento.Un nuovo articolo del TUF, rubricato "Elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza", prevede che lo statuto sociale degli emittenti di nuova quotazione può determinare le modalità di elezione del consiglio di amministrazionecon riserva obbligatoria di posti in consiglio per la minoranza, che non trova corrispondenza negli ordinamenti stranieri e si riflette in procedure gravose per l'ente e per i soci. Nel fare questo, si è ritenuto di non imporre modalità predeterminate di elezione e rimettere invece la materia all'autonomia statutaria, fermo il rispetto di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi e di taluni limiti.