Verbali Fed, la maggioranza dei membri del FOMC si aspetta altri due tagli quest'anno

(Teleborsa) - Secondo i verbali della riunione del Federal Open Market Committee del 16-17 settembre la maggior parte dei funzionari della Federal Reserve "ha ritenuto che sarebbe stato probabilmente opportuno". Il verbale della riunione ha anche mostrato che "la maggioranza dei partecipanti ha sottolineato i rischi al rialzo per le loro prospettive di inflazione".I funzionari presenti a quella riunione hanno votato conper ridurre i tassi di interesse di un, portandoli a un intervallo compreso tra il 4% e il 4,25%, il primo taglio di questo tipo quest'anno. Un funzionario, il neo-insediato, si è espresso a favore di una riduzione di mezzo punto percentuale e ha votato contro la decisione.I verbali mostrano che un piccolo numero di funzionari era riluttante a sostenere il taglio dei tassi. "Alcuni partecipanti hanno affermato che erasui fondi federali in questa riunione o che avrebbero potuto sostenere tale decisione", si legge nelle minute.Ci sono state divisioni sull'opportunità di, inclusa la riduzione di un quarto di punto percentuale approvata nella riunione del 16-17 settembre. Una leggera maggioranza di 10 a 9 si è espressa a favore di tagli equivalenti a un quarto di punto in ciascuna delle due riunioni rimanenti di quest'anno.Il sentiment del Comitatocon un sondaggio che la Fed invia ai primary dealer dei mercati finanziari, si legge nel resoconto.gli intervistati al sondaggio Desk si aspettavanodell'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali in questa riunione, esi aspettava un", si legge nel verbale. "Ladegli intervistati si aspettavaentro la fine dell'anno, mentresi aspettavanello stesso periodo".Sebbene i responsabili politici abbiano notato l'aumento dei rischi per il mercato del lavoro, molti ritenevano anche improbabile un rapido calo dell'occupazione. "I partecipanti hanno generalmente valutato che le recenti letture di questi indicatori non mostrassero un netto", si legge nel verbale.Dalla riunione di settembre, i governatori della Fed, tra cui i vicepresidenti, hanno espressocome motivo per abbassare i tassi di interesse.ha sostenuto che un tasso di interesse neutrale inferiore a quanto previsto implichi la necessità per la Fed di tagliare rapidamente i tassi.I funzionari hanno ribadito che avrebbero valutato i rischi sia per l'inflazione che per l'occupazione nel valutare la loro prossima mossa."I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di adottare unnel promuovere gli obiettivi del comitato in materia di", si legge nel verbale.