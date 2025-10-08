Milano 17:35
Warner Bros Discovery scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco l'azienda globale di media e intrattenimento, che presenta un pessimo -4,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Warner Bros Discovery rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Warner Bros Discovery, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,93 USD. Primo supporto visto a 17,17. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 16,56.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
