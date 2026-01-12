Paramount annuncia azione legale e intenzione di nominare consiglieri per board Warner Bros

(Teleborsa) - Paramount Skydance
ha annunciato che intende nominare dei consiglieri
nel board di Warner Bros Discovery
e che ha intentato una causa per costringere la società a rivelare i dettagli
del suo accordo da 82,7 miliardi di dollari con Netflix
, in modo da consentire agli azionisti di WBD di prendere decisioni informate. Lo si legge in una lettera agli azionisti di Warner Bros. Discovery firmata da David Ellison, CEO di Paramount, dove vengono delineati i prossimi passi di Paramount per far valere la sua offerta superiore
, interamente finanziata e interamente in contanti, di 30 dollari per azione agli azionisti di WBD.
Ellison evidenzia che WBD ha fornito
"ragioni sempre più innovative per evitare una transazione con Paramount
, ma ciò che non ha mai detto, perché non può, è che la transazione Netflix è finanziariamente superiore alla nostra offerta effettiva". Secondo Paramount, i suoi 30 dollari per azione in contanti sono superiori al complesso corrispettivo multivariabile di Netflix, composto da (a) 23,25 dollari in contanti più (b) un numero di azioni Netflix attualmente pari a 4,11 dollari (alla chiusura di venerdì) più (c) il capitale azionario di Global Networks da emettere, che ha analizzato come avente un valore azionario pari a zero. "Oltre a non divulgare il valore dello spin-off di Global Networks da emettere, WBD non ha rivelato il meccanismo con cui qualsiasi debito trasferito da Global Networks al segmento Streaming & Studios riduce il corrispettivo in contanti e azioni da corrispondere a voi", si legge nella lettera.
Paramount si dice anche "perplessa
" dal fatto che WBD non abbia mai risposto alla sua offerta del 4 dicembre, non abbia mai tentato di chiarire o negoziare alcuno dei termini di tale proposta. Si dice "colpita
" dal fatto che ci siano state poche riunioni effettive del consiglio di amministrazione nel periodo che ha preceduto la decisione di accettare una transazione di valore inferiore con Netflix. E "sorpresa
" dalla mancanza di trasparenza da parte di WBD in merito a questioni finanziarie di base.
"Il risultato migliore per voi e per noi sarebbe che il board di WBD esercitasse il diritto, previsto dall'accordo Netflix, di collaborare con Paramount - scrive Ellison - In tal caso, saremo aperti e costruttivi per garantire il percorso migliore
per WBD e per ciascuno di voi. Abbiamo dimostrato la nostra disponibilità ad ascoltare attentamente qualsiasi feedback ricevuto dal board di WBD e a rispondere offrendo soluzioni ragionevoli, e questa rimane la nostra mentalità e il nostro approccio".(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)