Paramount ribadisce offerta su Warner Bros all'indomani del rifiuto

(Teleborsa) - Paramount Skydance Corporation
ha preso atto della decisione di Warner Bros. Discovery
di non aderire all'offerta di 30 dollari per azione
, interamente finanziata in contanti, presentata da Paramount per l'acquisizione dell'intera WBD. Lo ha affermato la società guidata da David Ellison in una nota diffusa giovedì, il giorno dopo il rifiuto da parte di WBD
.
"Come dettagliato nella proposta modificata di Paramount del 22 dicembre
e nei successivi documenti depositati, Paramount ha risolto ogni questione
sollevata da WBD il 17 dicembre, in particolare fornendo una garanzia personale irrevocabile da parte di Larry Ellison
per la quota azionaria del finanziamento", si legge nel comunicato che sottolinea anche che nonostante ciò "WBD continua a sollevare problemi nell'offerta di Paramount che abbiamo già affrontato, tra cui la flessibilità nelle operazioni temporanee".
La garanzia personale irrevocabile da parte di Larry Ellison - fondatore di Oracle, azionista di controllo di Paramount nonchè patre del suo Ad David -, lo ricordiamo, ammonta a 40,4 miliardi di dollari a copertura del finanziamento azionario e di eventuali richieste di risarcimento.
"L'offerta di Paramount è superiore all'accordo
esistente tra WBD e Netflix
e rappresenta la migliore soluzione
per gli azionisti di WBD", ha rimarcato Paramount, aggiungendo che, invece, offerta di Netflix "contiene molteplici componenti incerte e il suo valore totale è già diminuito
". Quando annunciata a dicembre, "la transazione Netflix offriva agli azionisti di WBD 23,25 dollari in contanti, 4,50 dollari in azioni Netflix e una quota del prossimo spin-off di Discovery Global. Oggi, il prezzo delle azioni Netflix è ben al di sotto del minimo del suo collar, riducendo il valore offerto agli azionisti di WBD".
"La nostra offerta offre chiaramente agli investitori di WBD un valore maggiore e un percorso più certo e rapido verso il completamento. Durante tutto questo processo, abbiamo lavorato duramente per gli azionisti di WBD e restiamo impegnati a confrontarci con loro sui meriti della nostra offerta superiore e a portare avanti il ??nostro processo di revisione normativa in corso", ha dichiarato il CEO David Ellison
.