Accordo pluriennale TIM–Warner Bros. Discovery: HBO Max sbarca su TIMVISION

(Teleborsa) -annunciano una nuova partnership strategica per il. Grazie a questo, l’app HBO Max, offrendo agli abbonati un accesso privilegiato ai contenuti della piattaforma. Questo nuovo accordomettendo a disposizione dei clienti, con l’intero catalogoL’accordo prevede anchegià inclusi nell’che si arricchirà ulteriormente con una selezione di film come ad esempioLa collaborazioneche consolida il suo ruolo di primo aggregatore in Italia di tutte le più grandi piattaforme globali dello streaming insieme a TimVision Play, il rinnovato catalogo di film, serie TV e sport di TIM."Il lancio di HBO Max in Italia rappresenta un elemento di per sè dirompente per il mercato italiano in quanto in unico servizio gli abbonati potranno trovare il meglio della produzione internazionale e locale del gruppo Warner Bros. Discovery: film, serie tv e sport. Avere accanto un partner come TIM costituisce un elemento chiave per garantire anche a chi è già abbonato a TimVision un accesso semplice e immediato a una varietà di contenuti senza precedenti.che riteniamo strategico per consolidare il nostro posizionamento nel mercato italiano", dichiara"Dalla prima chiamata del mattino alla serie TV della sera.. Stiamo costruendo un mondo TIM come una cassetta degli attrezzi sempre più ricca: strumenti semplici e concreti che le persone possono usare quando servono, nella vita di tutti i giorni.Questo è il mondo TIM che stiamo costruendo e la nuova intesa con Warner Bros. Discovery rafforza ulteriormente il posizionamento di TimVision come principale hub dello streaming video sul mercato italiano", dichiara, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è già disponibile in oltre 100 Paesi, e presenta un’offerta unica che garantisce l’accesso ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros, Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport. Straordinaria l’offerta di novità già al debutto, a partire dal grande successo di A battle after another del regista Paul Thomas Anderson e con protagonista Leonardo Di Caprio. Tra i titoli più attesi a livello globale, la serie HBO Original A Knight of the Seven Kingdoms (disponibile dal 19 gennaio), la seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max Original trionfatore agli Emmy Awards. Arriva per la prima volta in Italia anche la serie HBO Original Industry, ambientato nel mondo della finanza. HBO Max è ovviamente anche la casa di tutti i successi storici firmati HBO: The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, House of the Dragon, per citarne alcune così come le serie iconiche Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Sex and the City, The Soprano. Gli amanti del cinema potranno godersi i grandi successi mondiali che hanno dominato il dibattito quest'anno, tra cui Sinners, candidato al Golden Globe, Superman della DC e, presto, Weapons e The Conjuring: Il rito finale, ma anche ovviamente tutta la saga di Harry Potter, i film di The Batman e i due capitoli di Dune.Il lancio di HBO Max in Italia, a partire da Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, la serie sul caso di Melania Rea, con Maria Esposito, che ripercorre lo sconvolgente femminicidio del 2011. All'orizzonte si profilano anche avvincenti docuserie. Tra queste, Gina Lollobrigida: Diva Contesa, il resoconto della battaglia per l'eredità di un'icona del cinema e di un intenso melodramma familiare. E Saman, la straziante lotta per la libertà di una giovane donna pachistana assassinata dal suo stesso clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato.