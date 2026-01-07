Netflix apprezza l'impegno del board di Warner Bros. Discovery per la fusione

(Teleborsa) - Netflix
, colosso statunitense dello streaming video, ha accolto con favore il continuo impegno del board
di Warner Bros. Discovery
(WBD) per l'accordo di fusione tra Netflix e WBD e la sua raccomandazione unanime agli azionisti
di respingere l'offerta rivista di Paramount Skydance
annunciata il 22 dicembre 2025. Dopo un processo di revisione completo con i suoi consulenti finanziari e legali indipendenti, il board di WBD ha ribadito la sua conclusione che l'operazione con Netflix è nel migliore interesse degli azionisti di WBD.
"Il board di WBD continua a sostenere pienamente e a raccomandare l'accordo di fusione di Netflix, riconoscendolo come la proposta migliore che offrirà il massimo valore ai suoi azionisti, così come ai consumatori, ai creatori e all'industria dell'intrattenimento in generale", hanno affermato Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEO
di Netflix.
Secondo i termini dell'accordo annunciato il 5 dicembre 2025, Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO, in una transazione in contanti e azioni del valore di 27,75 dollari per azione WBD, con un valore aziendale totale di circa 82,7 miliardi di dollari
(valore azionario di 72 miliardi di dollari). L'operazione preserva la separazione pianificata di Discovery Global, la divisione Global Linear Networks di WBD, il cui completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026.
Netflix ha presentato la sua documentazione Hart-Scott-Rodino (HSR) e sta collaborando con le autorità garanti della concorrenza
, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Commissione Europea. Si prevede che la transazione si concluda entro 12-18 mesi dalla data in cui Netflix e WBD hanno stipulato il loro accordo di fusione.(Foto: © bennymarty /123RF)