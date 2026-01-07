Netflix apprezza l'impegno del board di Warner Bros. Discovery per la fusione

Netflix

(Teleborsa) -, colosso statunitense dello streaming video, hadi(WBD) per l'accordo di fusione tra Netflix e WBD e la suadi respingere l'offerta rivista diannunciata il 22 dicembre 2025. Dopo un processo di revisione completo con i suoi consulenti finanziari e legali indipendenti, il board di WBD ha ribadito la sua conclusione che l'operazione con Netflix è nel migliore interesse degli azionisti di WBD."Il board di WBD continua a sostenere pienamente e a raccomandare l'accordo di fusione di Netflix, riconoscendolo come la proposta migliore che offrirà il massimo valore ai suoi azionisti, così come ai consumatori, ai creatori e all'industria dell'intrattenimento in generale", hanno affermatodi Netflix.Secondo i termini dell'accordo annunciato il 5 dicembre 2025, Netflix acquisirà Warner Bros., inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO, in una transazione in contanti e azioni del valore di 27,75 dollari per azione WBD, con un(valore azionario di 72 miliardi di dollari). L'operazione preserva la separazione pianificata di Discovery Global, la divisione Global Linear Networks di WBD, il cui completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026.Netflix ha presentato la sua documentazione Hart-Scott-Rodino (HSR) e, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Commissione Europea. Si prevede che la transazione si concluda entro 12-18 mesi dalla data in cui Netflix e WBD hanno stipulato il loro accordo di fusione.