Zoppas (ICE): "congratulazioni a vertici Simest"

(Teleborsa) - "Congratulazioni a Vittorio de Pedys
per la nomina a presidente e a Regina Corradini D'Arienzo per la conferma ad amministratore delegato della Simest. Sono certo che sapremo intensificare una collaborazione già forte a beneficio del sistema Italia assieme a Sace e Cdp
con cui condividiamo l'obiettivo ambizioso ma possibile di portare l'export italiano dagli attuali 620 miliardi ai 700 indicati dal ministro Antonio Tajani". Così in una nota il presidente di Ice, Matteo Zoppas.
"Desidero inoltre ringraziare l'ex presidente Pasquale Salzano e l'intero consiglio di amministrazione uscente per il lavoro svolto in comune negli ultimi anni con l'obiettivo di accrescere la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali",
conclude Zoppas.