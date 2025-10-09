Abilmente, IEG: il Salone delle idee creative celebra i suoi 20 anni in Fiera a Vicenza

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Vent'anni di fai da te creativo. Dal 16 al 19 ottobre 2025, il quartiere fieristico di Vicenza si trasforma in un grande laboratorio di fantasia con il ritorno di. L'edizione autunnale vicentina dell'appuntamento di riferimento nazionale del Do It Yourself, che torna con centinaia di corsi, laboratori e attività accanto a oltre 400 espositori specializzati, segna un traguardo speciale: i primi 20 anni della manifestazione.Nata proprio a Vicenza nell'ottobre del 2005, Abilmente ha acceso l'immaginazione di migliaia di persone e fatto crescere, anno dopo anno, la più grande community italiana del fai da te raggiungendo tutta la Penisola con otto appuntamenti annuali tra il capoluogo berico, Roma, Milano e Torino. Per celebrare l'anniversario, IEG dedica un'area interattiva in cui ripercorrere la storia di Abilmente, insieme a tre photo booth firmati dall'Associazione Sul Filo dell'Arte per rivivere emozioni e portare a casa un ricordo creativo.Per quattro giorni, quella di Vicenza torna a essere molto più di una fiera: un punto di riferimento per appassionati di ogni età, dove ispirarsi, sperimentare e condividere grazie alla presenza di espositori specializzati in ogni tecnica creativa e dei crafter più influenti della Penisola. Ad Abilmente Autunno anche mostre di arte tessile di artisti italiani ed europei e quattro aree speciali dedicate a ricamo, patchwork, filati e nuove tecniche.Quattro le aree tematiche presenti, che questo autunno si arricchiscono di novità e nuovi protagonisti. La Via delle Idee, amatissima dal pubblico di Abilmente e fucina di innovazioni handmade, porta in fiera creativi come Blackmilk, Edamame e Magò Handmade, con laboratori che spaziano dal cucito alla moda DIY, fino a pittura su tessuti, origami e riletture artigianali di materiali di recupero. Arti di Filo mette al centro il ricamo e le arti tessili: tra le presenze spiccano l'Associazione Il Filo che Conta, con dimostrazioni di ricamo a fili contati, e Talea Officina Tessile, con la tecnica originale delle scatole cucite a mano. Accanto a loro, le creazioni tufting di ME.tuft e i progetti de I Ritagli di Napi. L'area Quilt Lab ospita designer come Babajole e Superbetta, che propongono abbigliamento e accessori frutto di sartorialità, patchwork e moda lenta, per un approccio consapevole e attento ai dettagli. Infine, Yarn – Storie di Filati diventa il crocevia degli appassionati di maglia, uncinetto e tessitura, con nuove proposte come quelle di Camilla Farina, Talulah Bags, The Cat in the Skein e il Crochet Therapy Tour di Valorosa, ma anche installazioni che celebrano lana e filati come veri linguaggi artistici contemporanei.Accanto agli spazi espositivi, Abilmente Vicenza propone un fitto calendario di workshop e corsi dedicati a legatoria, calligrafia, scrapbooking, cucito, riciclo creativo e molto altro. Al Padiglione 1, quattro sale dedicate ospiteranno il programma di Abilmente Academy, dove gruppi a numero chiuso potranno imparare direttamente da artisti ed esperti. Le lezioni spaziano dalla stampa botanica al lettering, dall'arte del confezionamento alla creazione di ghirlande con elementi naturali, fino a workshop di pittura e ritratto con acrilici. Tutte le attività sono prenotabili online a questo link o direttamente in fiera.L'esperienza in fiera è ancora più semplice e immediata grazie alla nuova app di Abilmente (scaricabile a questo link). Una sola piattaforma in cui consultare la mappa interattiva e il catalogo aggiornato di corsi, mostre ed eventi speciali, ma anche acquistare comodamente i biglietti e ottenere tutte le informazioni utili su parcheggi, navette e orari. Infine, come un cambio armadio creativo, Abilmente rinnova anche il suo spazio digitale: il nuovo sito è online con una veste grafica più intuitiva, colorata e ricca di idee.