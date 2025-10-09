Milano 9:28
43.337 -0,34%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:28
9.520 -0,31%
24.656 +0,24%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Giornata positiva per il cross americano contro Yen, che chiude a 152,666.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 154,161, mentre il supporto più immediato si intravede a 149,675. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,647.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```