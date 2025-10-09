Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Giornata positiva per il cross americano contro Yen, che chiude a 152,666.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 154,161, mentre il supporto più immediato si intravede a 149,675. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,647.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)