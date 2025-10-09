Milano 9:29
43.352 -0,31%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:29
9.522 -0,28%
24.665 +0,28%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,48 miliardi di euro, con un incremento di ben 486 milioni, pari al 16,21% rispetto ai precedenti 3 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.

Su 729 titoli trattati in Borsa di Milano, 255 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 441. Invariate le rimanenti 33 azioni.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
