Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,48 miliardi di euro, con un incremento di ben 486 milioni, pari al 16,21% rispetto ai precedenti 3 miliardi.
I volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.
Su 729 titoli trattati in Borsa di Milano, 255 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 441. Invariate le rimanenti 33 azioni. (Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)