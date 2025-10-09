Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,48 miliardi di euro, con un incremento di ben 486 milioni, pari al 16,21% rispetto ai precedenti 3 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.Su 729 titoli trattati in Borsa di Milano, 255 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 441. Invariate le rimanenti 33 azioni.