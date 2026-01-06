Milano 14:39
45.993 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:39
10.110 +1,06%
Francoforte 14:39
24.954 +0,34%

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 5/01/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,23 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.045,7 milioni, pari al 32,85% rispetto ai precedenti 3,18 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi azioni della seduta precedente a 0,68 miliardi.

Su 832 titoli trattati in Borsa di Milano, 282 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 511. Invariate le rimanenti 39 azioni.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
