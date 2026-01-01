Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/12/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 2,54 miliardi di euro, con un incremento di ben 279,6 milioni, pari al 12,39% rispetto ai precedenti 2,26 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.

Su 663 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 229 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 391 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 43 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
Condividi
```