Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 2,54 miliardi di euro, con un incremento di ben 279,6 milioni, pari al 12,39% rispetto ai precedenti 2,26 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.A fronte dei 657 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 385 azioni. In lettera invece 229 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 43 stocks.