Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 30/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,54 miliardi di euro, con un incremento di ben 279,6 milioni, pari al 12,39%, rispetto ai precedenti 2,26 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,42 miliardi.Su 663 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 229 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 391 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 43 azioni del listino milanese.