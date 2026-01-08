Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 7/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,46 miliardi di euro, con un incremento di ben 895 milioni, pari al 25,13%, rispetto ai precedenti 3,56 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,67 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,87 miliardi.Su 794 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 362 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 386 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 46 azioni del listino milanese.