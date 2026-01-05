Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,18 miliardi di euro, con un incremento di ben 644,9 milioni, pari al 25,41% rispetto ai precedenti 2,54 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.A fronte dei 746 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 389 azioni. In lettera invece 313 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 44 stocks.