Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/01/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,18 miliardi di euro, con un incremento di ben 644,9 milioni, pari al 25,41% rispetto ai precedenti 2,54 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.

A fronte dei 746 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 389 azioni. In lettera invece 313 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 44 stocks.



