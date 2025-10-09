Carabinieri e Confagricoltura insieme per legalità e sicurezza nelle aree rurali

(Teleborsa) - L’hanno sottoscritto oggi, presso la sede del Comando Generale, unvolto aA firmare l’accordo sono stati ilL’intesa sancisce unavolte a:reati nei settori dell’agricoltura, dell’acquacoltura, dell’allevamento e della silvicoltura;le produzioni agricole e forestali;delle categorie agricole;la cultura della legalità ambientale.L’Arma dei Carabinieri, attraverso i suoi reparti specializzati, metterà a disposizionepromossi da Confagricoltura.Il protocollo, della durata triennale, si inserisce in un più ampiocontribuendo a rendere l’agricoltura italiana sempre più sicura, etica e sostenibile.