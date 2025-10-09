Milano 12:39
43.062 -0,97%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:39
9.510 -0,41%
Francoforte 12:39
24.658 +0,25%

Crolla a Francoforte Evotec

(Teleborsa) - Ribasso per Evotec, che tratta in perdita del 4,48% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Evotec mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,73 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,42. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
