DPFP, Senato approva la risoluzione di maggioranza

(Teleborsa) -, votandola con. Approvato anche un emendamento che contiene una "correzione tecnica" sul quale il Governo aveva giù dato parere favorevole."Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica", ha sottolineato il sottosegretario all'Economia e alle Finanzeal termine dei lavori dell'Aula, aggiungendo "negli ultimi mesi il Governo ha accelerato l'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, preparandosi agli impegni del nuovo Piano strutturale di bilancio. I risultati raggiunti e il rispetto delle scadenze stanno già producendo effetti positivi sull'economia italiana e aprono prospettive di ulteriore crescita".che mette al centro il, il rafforzamento del, le politiche per, il rilancio deglie il sostegno agli enti locali per contrastare lo spopolamento e valorizzare borghi e aree interne. L'Italia è tornata a essere un interlocutore credibile in Europa e un Paese che cresce con equilibrio", ha concluso Savino.La, approvata dal Senato, impegna il Governo a "conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica nel periodo di riferimento del Documento", "proseguire nell'attuazione delle riforme e degli investimenti pubblici negli ambiti indicati nel PNRR e nel PSBMT" ed a prevedere nellauna serie di misure:iniziative a, iniziative in materia disulla base della variazione della speranza di vita, con tutele per lavoratori usuranti e gravosi,, ,volti a favorire gli investimenti, il consolidamento della base occupazionale e della produttività, iniziative dirivolte ai contribuenti e tese allo smaltimento del magazzino fiscale. In aggiunta, il governo si impegna ad "nazionale, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale".Le- Pd, M5S, Avs e Iv - hanno presentatoperdenunciare "laa distanza di tre anni dall'insediamento dell'esecutivo". "L'unica vera novità - si evidenzia- è, un incremento dello 0,5 per cento del PIL pari a quasi 23 miliardi di euro complessivi in più nel triennio". La risoluzione impegna il Governo a aed un., oltre a finanziare la sanità pubblica ed evitare l'ulteriore aumento dell'età pensionabile.