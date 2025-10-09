Milano 9:31
43.343 -0,32%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:31
9.518 -0,32%
24.642 +0,18%

Germania, Bilancia commerciale in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Bilancia commerciale in agosto
Germania, Bilancia commerciale in agosto pari a 17,2 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 14,7 Mld Euro (la previsione era 15,1 Mld Euro).
Condividi
```