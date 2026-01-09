Germania, surplus bilancia commerciale novembre si contrae oltre le attese a 13,1 miliardi di euro

(Teleborsa) -. Nel mese di novembre 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 13,1 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 17,2 miliardi di ottobre. Il dato è inferiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 16,3 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), lesi sono attestate a 128,1 miliardi in calo del 2,5% su base mensile e dello 0,8% su base annua, mentre lehanno totalizzato 115,1 miliardi registrando un incremento dello 0,8% su mese e del 5,4% su anno.