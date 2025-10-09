Insurbanking, Alleanza Assicurazioni e Banca Generali insieme per nuova era

(Teleborsa) -amplia l’offerta per i clienti nell’"g" – segmento in forte crescita - grazie alla partnership tra due eccellenze: lae ilnel private banking e nella gestione degli investimenti.L’iniziativa innova ilattraverso l’offerta integrata di prodotti bancari e assicurativi, in linea con l’ambizione di essere "Partner di Vita" per i bisogni in continua evoluzione dei propri clienti.La partnership consentirà alla– che conta circa 10.000 consulenti altamente qualificati di cui 2.700 abilitati all’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari – di, attraverso soluzioni personalizzate da oggi abbinate all’eccellenza dei servizi bancari di Banca Generali per la gestione della liquidità e del conto titoli. Con questa partnership di insurbanking Generali anticipa l’evoluzione del settore facendo leva sulla forte soddisfazione e fidelizzazione dei clienti. Il progetto, mirata ad aumentare la quota di mercato e la diversificazione delle proprie fonti di ricavo. L’offerta della Compagnia viene arricchita da strumenti per la gestione efficiente dei flussi finanziari e l’allocazione personalizzata degli investimenti delle famiglie:– conto corrente semplice, moderno e competitivo – e– nuova polizza multiramo ad alto contenuto finanziario.Allo stesso modo perpotendo contare, da una parte, sull’unicità della Rete distributiva di Alleanza e dei suoi 1.9 milioni di clienti per lo sviluppo nel segmento "Affluent", e dall’altra sul rafforzamento delle opportunità come gestore dei fondi sottostanti alle nuove polizze multiramo., ha dichiarato: "Con questa innovativa partnership nell’insurbanking, Alleanza Assicurazioni e Banca Generali pongono le basi per una nuova generazione di servizi assicurativi e bancari integrati e stabiliscono un importante percorso di sviluppo per Generali in Italia., anticipando l’evoluzione del settore e consolidando la leadership nel mercato. Grazie al consolidato know how di Banca Generali e all’eccellente consulenza della Rete di Alleanza, questo accordo rappresenta un esempio virtuoso di sinergia creando valore per i nostri clienti".ha commentato: "Alleanza da 127 anni interpreta con responsabilità e visione i cambiamenti socio-economici del Paese. La Compagnia è diventata un, rendendosi protagonista di una scalata nella classifica nazionale delle Compagnie Vita che l’ha portata in 10 anni dalla nona all’attuale terza posizione e diventando un leader nella top 10 del segmento Salute. Grazie a questa importante intesa con Banca Generalidando una risposta concreta alle famiglie che continuano a detenere grandi somme di liquidità ferma nei depositi come forma di auto protezione: assicurandosi si liberano risorse da destinare a una maggior diversificazione del portafoglio con un allungamento dell’orizzonte temporale, così da ottimizzare il rendimento dei propri capitali".ha aggiunto: "Si apre una nuova fase di sviluppo per la banca che, grazie al grande lavoro a stretto contatto col Gruppo e con Alleanza, ha l’opportunità di avvicinare la qualità dei nostri prodotti bancari e la grande esperienza maturata nella selezione e nella gestione degli investimenti ad una nuova larga base di clientela., sono tutte messe a disposizione di una delle reti agenziali più forti in Italia per competere con un approccio a 360° nel settore Affluent nel Paese. Le eccellenze all’interno del nostro Gruppo si uniscono per portare alle famiglie una vera alternativa all’approccio tradizionale di gestione della liquidità, risparmio ed investimenti, mettendo al centro protezione e qualità delle persone".