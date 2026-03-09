Banca Generali, 1,2 miliardi di raccolta netta da inizio anno

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato a febbraio una raccolta netta pari a 710 milioni, portando la raccolta totale a 1,2 miliardi di euro.La qualità della raccolta è risultata positiva come evidenziato dal netto aumento dei(AuI) rispetto a gennaio, pari a €322 milioni nel mese (€384 milioni da inizio anno). Oltre la metà di tali flussi è riferita ai contenitori finanziari (€165 milioni nel mese) che continuano ad essere apprezzati dalla clientela private per il loro livello di personalizzazione, diversificazione e servizio. Prosegue poi, la crescita delle nuove linee di fondi di casa (€79 milioni nel mese) che complessivamente hanno rappresentato quasi il 90% della raccolta dei fondi da inizio anno (€177 milioni sul totale di €199 milioni).Banca Generali segnala inoltre, l’aumento costante della domanda di consulenza evoluta su AuC and banking pari a €32 milioni nel mese (€46 milioni da inizio anno).Infine, numeri in forte rialzo anche neiche hanno registrato una raccolta per €374 milioni (€545 milioni da inizio anno), sostenuti anche dalla proattiva offerta di prodotti finalizzati alla diversificazione dei portafogli., ha commentato: “Un mese molto solido che ha visto la robusta attività della struttura esistente e l’inserimento di ottimi profili., grazie anche alle nuove iniziative in ambito protezione finanziaria che si sposano particolarmente bene con la volatilità dei mercati ed i timori geopolitici dall’escalation dei conflitti. Inoltre, siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il progetto di integrazione con Intermonte, con un crescente numero di incontri con imprenditori e con una significativa accelerazione nell’ambito delle soluzioni di prodotti strutturati. A febbraio abbiamo anche completato la fase pilota del progetto di Insurbanking con Alleanza e siamo partiti con il roll out sulla loro rete dell’offerta bancaria. La forza dei nostri Consulenti Finanziari e le significative progettualità in corso ci fanno".