Sono 51 le PMI protagoniste della conferenza in Borsa Italiana

Le "gemme" di Piazza Affari incontrano gli investitori istituzionali nella 6° edizione della NextGems
(Teleborsa) - Al via dal prossimo 20 ottobre la sesta edizione di NextGems 2025, l'evento dedicato alle "gemme" italiane quotate su Borsa Italiana nel segmento Euronext Growth Milan. Si tratta di un'occasione unica per le PMI partecipanti di dialogare direttamente con il mondo finanziario, presentando la propria offerta a investitori istituzionali e, allo stesso tempo, un'opportunità per questi ultimi di conoscere le realtà emergenti più da vicino, valutandone il potenziale di crescita.

La conference, supportata da Borsa Italiana e ospitata nella storica sede di Palazzo Mezzanotte a Milano, è organizzata, come nelle precedenti edizioni, dalla società di investor relations indipendente Virgilio IR insieme allo studio di comunicazione istituzionale e di investor relations My Twin Communication. I main sponsor sono BPER Banca, EnVent Italia SIM, Integrae SIM, PTS Group e Websim Corporate.

Le protagoniste di questa sesta edizione saranno 51 PMI appartenenti a una vasta e varia gamma di settori, a testimonianza della diversità e della qualità del tessuto imprenditoriale italiano, con una capitalizzazione prevalentemente fino a 100 milioni di euro.

"NextGems rappresenta un momento chiave per il mercato dei capitali italiani, perché ha l'obiettivo di rafforzare quel ponte tra imprese e mercato che riteniamo essenziale per lo sviluppo delle PMI quotate - ha detto Pietro Barbi, CEO di Virgilio IR - La sesta edizione conferma come ci sia una forte domanda di incontro diretto tra società di piccola e media capitalizzazione e investitori, in un momento in cui trasparenza, dialogo e progettualità industriale sono determinanti per attrarre capitali. Crediamo che la valorizzazione delle microcap italiane passi non solo dalle riforme normative, ma anche dalla capacità di raccontarsi e di costruire relazioni solide con la comunità finanziaria".

"Quando sei anni fa abbiamo dato vita a NextGems lo abbiamo fatto con un obiettivo chiaro: favorire la visibilità, il dialogo e quindi la reputazione delle small e mid cap italiane quotate a Piazza Affari - ha aggiunto Mara Di Giorgio, Founder di My Twin Communication - Oggi, con la sesta edizione, siamo orgogliosi di vedere come l'iniziativa sia cresciuta diventando un punto di riferimento per l'incontro diretto tra PMI quotate e investitori istituzionali. La qualità e la diversità delle società presenti confermano non solo la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ma anche l'importanza di creare occasioni strutturate per far emergere storie di crescita e progetti industriali con solide prospettive di sviluppo".

Il 20 ottobre parteciperanno: Braga Moro, Casta Diva Group, Circle Group, Creactives Group, Dedem, Diadema Capital, Eprcomunicazione, First Capital, Growens , Iscc Fintech, Ivision Tech, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Lindbergh, Litix, Maps Group, Mare Group, Metriks.AI, Predict, Siav, Simone, Star7, Tenax International, Tradelab, Ulisse Biomed, Valsoia, Zest.

Il 21 ottobre parteciperanno: Aatech, Abc Company, Adventure, Comtel, Convergenze, Cube Labs, Datrix, Dea, Edgelab, Emma Villas, Erredue, Espe, Execus, Franchetti, Idntt, Lemon Sistemi, Neodecortech, Novamarine, Rino Petino, Soges Group, Solid World Group, Svas Biosana, Trawell Co, Ubaldi Costruzioni, Xenia.
