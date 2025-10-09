Le "gemme" di Piazza Affari incontrano gli investitori istituzionali nella 6° edizione della NextGems

BPER Banca

(Teleborsa) - Al via dal prossimo 20 ottobre la, l'. Si tratta di un'occasione unica per le PMI partecipanti di dialogare direttamente con il mondo finanziario, presentando la propria offerta a investitori istituzionali e, allo stesso tempo, un'opportunità per questi ultimi di conoscere le realtà emergenti più da vicino, valutandone il potenziale di crescita.La conference, supportata da Borsa Italiana e ospitata nellaa Milano, è organizzata, come nelle precedenti edizioni, dalla società di investor relations indipendente Virgilio IR insieme allo studio di comunicazione istituzionale e di investor relations My Twin Communication. Isono, EnVent Italia SIM, Integrae SIM, PTS Group e Websim Corporate.Le protagoniste di questa sesta edizione saranno, a testimonianza della diversità e della qualità del tessuto imprenditoriale italiano, con una capitalizzazione prevalentemente fino a 100 milioni di euro."NextGems rappresenta un momento chiave per il mercato dei capitali italiani, perché ha l'obiettivo di rafforzare quel ponte tra imprese e mercato che riteniamo essenziale per lo sviluppo delle PMI quotate - ha detto- La sesta edizione conferma come ci sia una forte domanda di incontro diretto tra società di piccola e media capitalizzazione e investitori, in un momento in cui trasparenza, dialogo e progettualità industriale sono determinanti per attrarre capitali. Crediamo che la valorizzazione delle microcap italiane passi non solo dalle riforme normative, ma anche dalla capacità di raccontarsi e di costruire relazioni solide con la comunità finanziaria"."Quando sei anni fa abbiamo dato vita a NextGems lo abbiamo fatto con un obiettivo chiaro: favorire la visibilità, il dialogo e quindi la reputazione delle small e mid cap italiane quotate a Piazza Affari - ha aggiunto- Oggi, con la sesta edizione, siamo orgogliosi di vedere come l'iniziativa sia cresciuta diventando un punto di riferimento per l'incontro diretto tra PMI quotate e investitori istituzionali. La qualità e la diversità delle società presenti confermano non solo la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ma anche l'importanza di creare occasioni strutturate per far emergere storie di crescita e progetti industriali con solide prospettive di sviluppo".Ilparteciperanno:Ilparteciperanno: