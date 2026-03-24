Eventi e scadenze del 24 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 24/03/2026

Appuntamenti:

Attività di Governo - Ministro Urso in visita ad Ankara - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà ad Ankara, dove incontrerà il proprio omologo, il Ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir, per rafforzare il partenariato Italia-Turchia su industria, Spazio e investimenti reciproci. Al centro dei confronti anche la crisi iraniana e le sue implicazioni. Sarà presente anche il presidente dell'ASI, Teodoro Valente (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)

"Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Sede Banca d'Italia a Roma - Banca d'Italia, Università Bocconi - Baffi, EIEF e Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la quinta edizione della conferenza per l'educazione monetaria e finanziaria. La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti introdurrà la conferenza con un intervento di apertura. È inoltre prevista una keynote lecture, da parte del Prof. Tano Santos della Columbia Business School (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

Euronext STAR Conference 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - La 25ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento Euronext STAR Milan la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali italiani e internazionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese (da martedì 24/03/2026 a giovedì 26/03/2026)

"Together in Action" - Bruxelles - Appuntamento annuale al quale partecipano gli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima, promosso dalla Commissione Europea, per confrontarsi su politiche climatiche e transizione sostenibile. Punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini impegnati nell'azione climatica (da martedì 24/03/2026 a mercoledì 25/03/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

09:00 - ARTE-Assemblea Nazionale "Le rotte dell'energia: nel mare della transizione navigare è un'Arte" - Grand Hotel Parco dei Principi, Roma - IV Assemblea Nazionale di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, dal titolo "Le rotte dell'energia: nel mare della transizione navigare è un'Arte". L'evento riunirà istituzioni, esperti e operatori del settore energetico per confrontarsi sulle principali sfide della transizione energetica. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin e il Capo Dipartimento Energia MASE, Boschi

10:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, commemorazione eccidio Fosse Ardeatine - Roma, Mausoleo delle Fosse Ardeatine - Cerimonia commemorativa dell'82° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - "Il contributo delle aziende farmaceutiche americane in Italia" - Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Evento organizzato da Luiss Business School e Comitato Strategico Life Sciences dell'American Chamber of Commerce in Italy, durante il quale verrà presentato il report di ricerca Luiss Business School "L’innovazione delle imprese farmaceutiche e biofarmaceutiche statunitensi in Italia" per avviare un confronto tra istituzioni e imprese sul ruolo delle aziende farmaceutiche americane nel nostro Paese. Interviene, tra gli altri, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato, Ministero della Salute

11:30 - Osservatorio Look to the Future - Roncaglia12, Rooftop Milano - Athora Italia e Nomisma presentano la seconda edizione dell'Osservatorio Look to the Future, un'indagine sull'approccio degli italiani in materia di risparmio e investimento, previdenza e protezione. Nell'incontro, sarà presentato un focus su longevity, pensione pubblica e previdenza complementare. Interverranno, tra gli altri, Jozef Bala (CEO di Athora Italia) e Silvia Zucconi (New Market Intelligence Director di Nomisma)

11:30 - Presentazione di "miart 2026" - Gallerie d'Italia, Milano - Conferenza stampa di presentazione di miart 2026 del Gruppo­ Intesa Sanpaolo, come main partner di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano

14:30 - ECON - Piero Cipollone - Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Allcore - CDA: Bilancio

Braga Moro - CDA: Bilancio

Cairo Communication - CDA: Bilancio

Cloudia Research - CDA: Bilancio

Egomnia - CDA: Bilancio

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa Italiana

Franchi Umberto Marmi - CDA: Bilancio

Gamestop - Risultati di periodo

Growens - CDA: Bilancio

Matica Fintec - CDA: Bilancio

Porto Aviation Group - CDA: Bilancio

RCS - CDA: Bilancio

Sabaf - CDA: Bilancio

Siav - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Softlab - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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