Eventi e scadenze: settimana del 23 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 23/03/2026

Appuntamenti:

Attività di Governo - Ministro Urso in visita ad Ankara - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà ad Ankara, dove incontrerà il proprio omologo, il Ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir, per rafforzare il partenariato Italia-Turchia su industria, Spazio e investimenti reciproci. Al centro dei confronti anche la crisi iraniana e le sue implicazioni. Sarà presente anche il presidente dell'ASI, Teodoro Valente (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)

"Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Sede Banca d'Italia a Roma - Banca d'Italia, Università Bocconi - Baffi, EIEF e Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la quinta edizione della conferenza per l'educazione monetaria e finanziaria. La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti introdurrà la conferenza con un intervento di apertura. È inoltre prevista una keynote lecture, da parte del Prof. Tano Santos della Columbia Business School (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)

Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito

10:00 - LUISS - "La responsabilità sociale di programmare il futuro" - Aula Carlo Azeglio Ciampi, Villa Blanc, Roma - Il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" con Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e Impiegati in Agricoltura, presenta i risultati del bilancio sociale, aprendo un confronto tra istituzioni, università e parti sociali sulle sfide del welfare e del lavoro. Tra gli interventi, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Paolo Boccardelli, Rettore LUISS, Giorgio Piazza, Presidente Fondazione Enpaia e Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro

10:00 - ISTAT - Presentazione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2026 - Camera di Commercio delle Marche, Ancona - Durante l'evento verranno esposti i principali contenuti del Rapporto che, nell'edizione 2026, propone l'aggiornamento della mappatura dell'esposizione e della vulnerabilità di settori e imprese, nei confronti della domanda e dell'offerta estere. Interverrà, tra gli altri, Francesco Maria Chelli (Presidente Istat)

10:00 - Presentazione 12° Report italiano sui Minibond - Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Milano - Appuntamento annuale organizzato dal Politecnico di Milano, con la presentazione dei dati sul mercato dei minibond, gli strumenti di finanziamento sul mercato mobiliare pensati per le piccole e medie imprese. Interverranno i più importanti player del settore

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Altea Green Power - CDA: Bilancio

Antares Vision - CDA: Bilancio

Banca Profilo - CDA: Bilancio

ENAV - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025 e proposta di destinazione degli utili

Eurogroup Laminations - CDA: Bilancio

Expert.Ai - CDA: Preconsuntivo Bilancio

FILA - CDA: Bilancio

Fope - CDA: Bilancio

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione del Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Comunicato stampa

Nusco - CDA: Bilancio

Omer - CDA: Bilancio

Poste Italiane - Appuntamento: Conference Call alle ore 11.00

Powersoft - CDA: Bilancio

Rai Way - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025

RCS - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2025

Seco - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Ubaldi Costruzioni - CDA: Bilancio

Zest - CDA: Bilancio



Martedì 24/03/2026

Appuntamenti:

"Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Sede Banca d'Italia a Roma - Banca d'Italia, Università Bocconi - Baffi, EIEF e Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la quinta edizione della conferenza per l'educazione monetaria e finanziaria. La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti introdurrà la conferenza con un intervento di apertura. È inoltre prevista una keynote lecture, da parte del Prof. Tano Santos della Columbia Business School (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)

Attività di Governo - Ministro Urso in visita ad Ankara - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà ad Ankara, dove incontrerà il proprio omologo, il Ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir, per rafforzare il partenariato Italia-Turchia su industria, Spazio e investimenti reciproci. Al centro dei confronti anche la crisi iraniana e le sue implicazioni. Sarà presente anche il presidente dell'ASI, Teodoro Valente (da lunedì 23/03/2026 a martedì 24/03/2026)

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

"Together in Action" - Bruxelles - Appuntamento annuale al quale partecipano gli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima, promosso dalla Commissione Europea, per confrontarsi su politiche climatiche e transizione sostenibile. Punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini impegnati nell'azione climatica (da martedì 24/03/2026 a mercoledì 25/03/2026)

Euronext STAR Conference 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - La 25ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento Euronext STAR Milan la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali italiani e internazionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese (da martedì 24/03/2026 a giovedì 26/03/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

09:00 - ARTE-Assemblea Nazionale "Le rotte dell'energia: nel mare della transizione navigare è un'Arte" - Grand Hotel Parco dei Principi, Roma - IV Assemblea Nazionale di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, dal titolo "Le rotte dell'energia: nel mare della transizione navigare è un'Arte". L'evento riunirà istituzioni, esperti e operatori del settore energetico per confrontarsi sulle principali sfide della transizione energetica. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin e il Capo Dipartimento Energia MASE, Boschi

10:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, commemorazione eccidio Fosse Ardeatine - Roma, Mausoleo delle Fosse Ardeatine - Cerimonia commemorativa dell'82° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - "Il contributo delle aziende farmaceutiche americane in Italia" - Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Evento organizzato da Luiss Business School e Comitato Strategico Life Sciences dell'American Chamber of Commerce in Italy, durante il quale verrà presentato il report di ricerca Luiss Business School "L’innovazione delle imprese farmaceutiche e biofarmaceutiche statunitensi in Italia" per avviare un confronto tra istituzioni e imprese sul ruolo delle aziende farmaceutiche americane nel nostro Paese. Interviene, tra gli altri, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato, Ministero della Salute

11:30 - Osservatorio Look to the Future - Roncaglia12, Rooftop Milano - Athora Italia e Nomisma presentano la seconda edizione dell'Osservatorio Look to the Future, un'indagine sull'approccio degli italiani in materia di risparmio e investimento, previdenza e protezione. Nell'incontro, sarà presentato un focus su longevity, pensione pubblica e previdenza complementare. Interverranno, tra gli altri, Jozef Bala (CEO di Athora Italia) e Silvia Zucconi (New Market Intelligence Director di Nomisma)

11:30 - Presentazione di "miart 2026" - Gallerie d'Italia, Milano - Conferenza stampa di presentazione di miart 2026 del Gruppo­ Intesa Sanpaolo, come main partner di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano

14:30 - ECON - Piero Cipollone - Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Allcore - CDA: Bilancio

Braga Moro - CDA: Bilancio

Cairo Communication - CDA: Bilancio

Cloudia Research - CDA: Bilancio

Egomnia - CDA: Bilancio

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa Italiana

Franchi Umberto Marmi - CDA: Bilancio

Gamestop - Risultati di periodo

Growens - CDA: Bilancio

Matica Fintec - CDA: Bilancio

Porto Aviation Group - CDA: Bilancio

RCS - CDA: Bilancio

Sabaf - CDA: Bilancio

Siav - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Softlab - CDA: Bilancio



Mercoledì 25/03/2026

Appuntamenti:

Euronext STAR Conference 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - La 25ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento Euronext STAR Milan la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali italiani e internazionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese (da martedì 24/03/2026 a giovedì 26/03/2026)

"Together in Action" - Bruxelles - Appuntamento annuale al quale partecipano gli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima, promosso dalla Commissione Europea, per confrontarsi su politiche climatiche e transizione sostenibile. Punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini impegnati nell'azione climatica (da martedì 24/03/2026 a mercoledì 25/03/2026)

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni in Algeria - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaio 2026

09:00 - INPGI - Celebrazione del centenario alla Camera dei Deputati - Camera dei deputati, Aula dei gruppi parlamentari - Celebrazione del centenario dell'INPGI al quale interverranno, tra gli altri, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, Roberto Ginex, presidente INPGI, Lucia Albano, Sottosegretario al MEF, Gabriele Fava, presidente INPS, Alberto Oliveti, presidente ADEPP, Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, Alessandra Costante, Segretario FNSI e Carlo Bartoli, presidente Ordine Nazionale dei Giornalisti

09:45 - The ECB and Its Watchers XXVI - Intervento di Christine Lagarde - Francoforte - Conferenza organizzata da Institute for Monetary and Financial Stability alla Goethe University. Discorso della Presidente della BCE, Christine Lagarde

10:00 - AIFI - Convegno Annuale 2026: "40 anni di Private Capital: quale futuro" - Assolombarda, Auditorium Giorgio Squinzi a Milano - L'evento, organizzato con KPMG Italy, per il quarantesimo anniversario dell'Associazione approfondirà questi 40 anni di Private Capital e quale sarà il futuro. Interverranno, tra gli altri, Federico Freni (Sottosegretario di stato MEF), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda), Innocenzo Cipoletta (Presidente AIFI), Anna Gervasoni (DG AIFI), Giovanni Gorno Tempini (Presidente CDP), Stefano Cervo (Partner KPMG, Head of Private Equity)

10:00 - TXT e Politecnico di Torino - "Futura Innovation Lab" - Gruppo TXT, via Milano, Cologno Monzese - Gruppo TXT e Politecnico di Torino invitano all'evento di inaugurazione di Futura Innovation Lab, il nuovo ecosistema del Gruppo dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali innovative per la filiera aerospaziale. Intervengono, tra gli altri, il Presidente e il CEO di TXT Group e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino

10:00 - ART "Proteggere chi viaggia. Soccorso d’emergenza, responsabilità e diritti" - Sala della Promoteca del Campidoglio - Evento organizzato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in collaborazione con Squicciarini Rescue e S.I.S. 118, International Training Center dell'American Heart Association, per discutere di soccorso d'emergenza, responsabilità e diritti dei passeggeri nei trasporti. Partecipa, tra gli altri, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

10:00 - Presentazione Rapporto EdTech 2026 di Osservatorio Proxima - Camera dei Deputati - Presentazione seguita da tavola rotonda del Rapporto Edtech 2026 di Osservatorio Proxima in collaborazione con lo startup studio 12Venture, parte del gruppo Enzima12. Ospiti istituzionali e del mondo delle imprese parteciperanno alla tavola rotonda dedicata

10:00 - Rapporto "Guerre, dazi, incertezza: a rischio la crescita" - Auditorium Loyola del Centro Congressi Roma Eventi - Presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Lucia Aleotti, Vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi e Alessandro Fontana, Direttore del Centro Studi Confindustria

10:00 - Presentazione Rapporto di Previsione Primavera 2026 - Centro Congressi Roma Eventi, Auditorium Loyola, Roma - L'incontro rappresenta uno dei principali appuntamenti di analisi economica promosso dal Centro Studi di Confindustria, che offre una lettura aggiornata del quadro macroeconomico italiano e internazionale. Il Rapporto approfondisce l'andamento dell'economia, le prospettive di crescita e i principali fattori che incidono sulla competitività del sistema produttivo. Parteciperanno rappresentanti di imprese, di istituzioni e stakeholder

10:00 - COIMA - Italia, investimenti reali. Sviluppo urbano, coesione sociale e crescita economica - Auditorium Maxxi, Roma - Confronto tra istituzioni, investitori e stakeholder per discutere il ruolo dell'investimento a impatto e della rigenerazione urbana come leve di sviluppo sostenibile e inclusivo. Tra gli interventi, il Fondatore e CEO di COIMA, l'AD di CDP Real Asset SGR, il Chief Economist e Head of Research, Intesa Sanpaolo, la Rettrice dell'Università di Roma "La Sapienza", e i presidenti di Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, CDC e Comitato Consultivo Fondo Impact, ENPAM e Confindustria Assoimmobiliare

10:30 - Convegno "I 25 anni dell'Agenzia delle Entrate" - Camera dei deputati - L'evento celebrativo per i 25 anni dell'Agenzia delle Entrate, sponsorizzato, offre un momento commemorativo sui risultati raggiunti e le prospettive future nella gestione tributaria e servizi ai contribuenti. Interverranno il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione Vincenzo Carbone e il Vice Ministro dell'Economia, Maurizio Leo

11:30 - Associazione Marchi Storici - "Dal sapere al saper fare" - Palazzo Piacentini, Roma - Evento "Dal sapere al saper fare: il contributo dei marchi storici alle giovani competenze del Made in Italy" organizzato dall'associazione Marchi Storici di Italia e promosso dalla Fondazione Imprese e Competenze, al quale interverranno, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giovanni Brugnoli, Presidente, Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy e Massimo Caputi, Presidente, Associazione Marchi Storici d'Italia

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mariotti, Presidente Enea - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione della Presidente di Enea, Francesca Mariotti

17:00 - Presentazione del primo CCNL per le professioni STEM - Palazzo Valentini, Roma - Evento dal titolo "Verso un’economia della conoscenza CCNL STEM e professioni innovative". Interverranno numerosi esponenti delle istituzioni e dell'economia

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Bolognafiere - CDA: Bilancio

Brioschi - CDA: Bilancio

Commerzbank - Risultati di periodo

Confinvest - CDA: Bilancio

Culti Milano - CDA: Bilancio

Danieli - CDA: Relazione Semestrale

Elica - CDA: Bilancio

Elsa Solutions - CDA: Bilancio

Eviso - CDA: Relazione Semestrale

Fincantieri - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2025 e per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2025

Hera - CDA: Bilancio

Pininfarina - CDA: Bilancio

Racing Force - CDA: Bilancio

Somec - CDA: Bilancio

Xenia Hotellerie Solution - CDA: Bilancio



Giovedì 26/03/2026

Appuntamenti:

Euronext STAR Conference 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - La 25ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento Euronext STAR Milan la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali italiani e internazionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese (da martedì 24/03/2026 a giovedì 26/03/2026)

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Abbazia di Vaux-de-Cernay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 organizzata dalla Presidenza francese. È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da giovedì 26/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

IIA - AI & Insurtech - Milano, Le Village by CA - Terza edizione dell'evento dedicato all'evoluzione dell'intelligenza artificiale nel settore assicurativo organizzato da IIA, Italian Insurtech Association e co-promosso da SHARE, dal titolo "Dalla sperimentazione all'infrastruttura: governare l'AI nel settore assicurativo". Saranno presenti rappresentanti di ANIA, Generali e dei principali player tecnologici internazionali tra cui AWS, Google Cloud e Microsoft

14ª WTO Ministerial Conference (MC14) (Conferenza ministeriale OMC) - Yaoundé, (Cameroon) - Ministri di tutto il mondo parteciperanno alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per discutere le sfide e le opportunità che il sistema commerciale multilaterale si trova ad affrontare e per adottare misure in merito al futuro lavoro dell'OMC. La Conferenza sarà presieduta da Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro del Commercio del Camerun (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - Il Consiglio si terrà a margine della 14ª conferenza ministeriale (CM14) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Yaoundé, Camerun. I ministri del Commercio punteranno all'approvazione di conclusioni sia all'inizio che alla fine della conferenza e all'adozione di una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE alla conferenza (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Bologna, quartiere fieristico - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia di apertura di "Cosmoprof Worldwide 2026", la fiera dedicata all'industria cosmetica e della bellezza organizzata da BolognaFiere

11:00 - Presentazione di 58 Vinitaly - Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio - Presentazione della 58^ edizione di Vinitaly World Wine Business. Tra gli interventi, Federico Bricolo (presidente di Veronafiere), Matteo Zoppas (presidente di ITA-Italian Trade Agency), Carlo Flamini, Osservatorio UIV-Vinitaly, il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana

11:00 - Riunione straordinaria della Corte Costituzionale sull'attività svolta nell'anno 2025 - Palazzo della Consulta - Riunione straordinaria della Corte Costituzionale dove il presidente Giovanni Amoroso presenterà la relazione sull'attività svolta nell'anno 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato

17:30 - "Sostenibilità e competitività: due facce della stessa medaglia" - Centro Studi Americani, Roma - Evento realizzato in collaborazione con ASviS al quale intervengono, tra gli altri, Roberto Sgalla, Direttore del Centro Studi Americani, Giuseppe Argirò, AD del Gruppo CVA e Vice Presidente di Elettricità Futura, Enrico Giovannini, Cofondatore e Direttore scientifico ASviS, Aurelio Regina, Presidente Fondimpresa, delegato per l'Energia – Confindustria, e Giuseppe Ricci, COO Energy Evolution Eni

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Alfonsino - CDA: Bilancio

Cogefeed - CDA: Bilancio

Directa Sim - CDA: Bilancio

Edil San Felice - CDA: Bilancio

Ena - CDA: Bilancio

Finanza.Tech - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Giglio.Com - CDA: Bilancio

GVS - CDA: Bilancio

Hennes & Mauritz - Risultati di periodo

Industrie Chimiche Forestali - CDA: Bilancio

Intred - CDA: Bilancio

KME Group - CDA: Bilancio

Lindbergh - CDA: Bilancio

Maps - CDA: Bilancio

Next Geosolutions Europe - CDA: Bilancio

Pirelli - CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Res - CDA: Bilancio

Terna - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprensiva della relazione sulla gestione, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2025 e del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e proposta di destinazione degli utili

Trevi - CDA: Bilancio

Unipol - CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2025



Venerdì 27/03/2026

Appuntamenti:

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Abbazia di Vaux-de-Cernay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 organizzata dalla Presidenza francese. È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da giovedì 26/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - Il Consiglio si terrà a margine della 14ª conferenza ministeriale (CM14) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Yaoundé, Camerun. I ministri del Commercio punteranno all'approvazione di conclusioni sia all'inizio che alla fine della conferenza e all'adozione di una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE alla conferenza (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

14ª WTO Ministerial Conference (MC14) (Conferenza ministeriale OMC) - Yaoundé, (Cameroon) - Ministri di tutto il mondo parteciperanno alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per discutere le sfide e le opportunità che il sistema commerciale multilaterale si trova ad affrontare e per adottare misure in merito al futuro lavoro dell'OMC. La Conferenza sarà presieduta da Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro del Commercio del Camerun (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

Banca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

UE - Eurogruppo - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza

The European House - Ambrosetti - "Lo Scenario dell’Economia e della Finanza" - Villa d'Este, Cernobbio - La 37ª edizione del workshop organizzato da TEHA Group sugli scenari economici e finanziari (realtà, nuove tendenze e prospettive future di carattere congiunturale e strutturale, aree di possibili crisi - in Italia, in Europa e nel mondo), riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni politiche, economiche e finanziarie (da venerdì 27/03/2026 a sabato 28/03/2026)

11:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Noventa Vicentina - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla quinta edizione della Scuola dei Mestieri, l'academy interna del Gruppo OTB, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Arterra Bioscience - CDA: Bilancio

Bellini Nautica - CDA: Bilancio

Circle - CDA: Bilancio

Copernico - CDA: Bilancio

Deodato.Gallery - CDA: Bilancio

Destination Italia - CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica - CDA: Bilancio

Eles - CDA: Bilancio

Energy - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Esautomotion - CDA: Bilancio

Iniziative Bresciane - CDA: Bilancio

Italian Wine Brands - CDA: Bilancio

Magis - CDA: Bilancio

Marzocchi Pompe - CDA: Bilancio

Philogen - CDA: Bilancio

Riba Mundo Tecnologia - CDA: Bilancio

Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Bilancio

Siav - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo - ore 11.00

Smart Capital - CDA: Bilancio

Soges Group - CDA: Bilancio

Telmes - CDA: Bilancio

Tradelab - CDA: Bilancio

Vimi Fasteners - CDA: Bilancio

Yakkyo - CDA: Bilancio

Yolo Group - CDA: Bilancio



Sabato 28/03/2026

Appuntamenti:

UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - Il Consiglio si terrà a margine della 14ª conferenza ministeriale (CM14) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Yaoundé, Camerun. I ministri del Commercio punteranno all'approvazione di conclusioni sia all'inizio che alla fine della conferenza e all'adozione di una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE alla conferenza (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

14ª WTO Ministerial Conference (MC14) (Conferenza ministeriale OMC) - Yaoundé, (Cameroon) - Ministri di tutto il mondo parteciperanno alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per discutere le sfide e le opportunità che il sistema commerciale multilaterale si trova ad affrontare e per adottare misure in merito al futuro lavoro dell'OMC. La Conferenza sarà presieduta da Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro del Commercio del Camerun (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

The European House - Ambrosetti - "Lo Scenario dell’Economia e della Finanza" - Villa d'Este, Cernobbio - La 37ª edizione del workshop organizzato da TEHA Group sugli scenari economici e finanziari (realtà, nuove tendenze e prospettive future di carattere congiunturale e strutturale, aree di possibili crisi - in Italia, in Europa e nel mondo), riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni politiche, economiche e finanziarie (da venerdì 27/03/2026 a sabato 28/03/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```