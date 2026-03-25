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Siav sale in Borsa dopo i conti. Alantra vede "chiaro punto di svolta"

Finanza
Siav sale in Borsa dopo i conti. Alantra vede "chiaro punto di svolta"
(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Siav, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, che ieri sera ha comunicato di essere passata in utile per 1,4 milioni di euro nel 2025, con ricavi in crescita del 7%.

Gli analisti di Alantra fanno notare che l'EBIT è risultato leggermente inferiore alle aspettative e l'utile netto di 1,4 milioni di euro è stato inferiore alla stima di 2,1 milioni di euro. La differenza è principalmente dovuta a maggiori ammortamenti, che hanno raggiunto i 5,5 milioni di euro (contro i 5 milioni di euro previsti), a seguito dei continui investimenti in piattaforme proprietarie, nonché a effetti finanziari e fiscali. "Questa dinamica è coerente con un'azienda ancora in fase di investimento e non indica alcun deterioramento dei trend operativi", si legge in una nota.

Inoltre, sempre secondo Alantra, i risultati di Siav per l'esercizio 2025 segnano "un chiaro punto di svolta, con i benefici della riorganizzazione del 2024 che ora si riflettono chiaramente nei numeri" e "ciò che spicca non è tanto il fatturato, quanto la qualità intrinseca dell'attività: una struttura dei costi più snella, un mix di ricavi più equilibrato e una leva operativa visibile si combinano per generare un cambiamento radicale nella redditività".

Siav si attesta a 1,84 euro, con un aumento del 4,55%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,867 e successiva a 1,947. Supporto a 1,787.



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