Lloyds, rischio di un altro sostanziale accantonamento sui prestiti auto dopo azione FCA

Lloyds

(Teleborsa) -, colosso bancario e assicurativo britannico, ritiene "" per risarcire i clienti a cui erano stati venduti prestiti per auto in modo improprio dopo che la Financial Conduct Authority (FCA) ha avviato un programma di risarcimento.Lloyds "continua a valutare l'impatto e le implicazioni del documento di consultazione FCA recentemente pubblicato sul finanziamento auto - si legge in una nota -, ma sulla base della nostra analisi iniziale e delle caratteristiche del regime proposto, è probabile che sia necessario un accantonamento aggiuntivo che potrebbe essere significativo".I pagamenti per circa 14 milioni di contratti di finanziamento auto iniqui potrebbero iniziare il prossimo anno, nell'ambito di un regime di indennizzo per l'intero settore proposto da FCA. L'autorità britannica stima che i cittadini riceverebbero in media circa 700 sterline per contratto. In base al numero di consumatori che FCA stima potrebbero partecipare al regime, gliLe società di finanziamento auto hannonon divulgando informazioni importanti. Ciò ha portato a comportamenti iniqui, negando ai consumatori la possibilità di negoziare o trovare un'offerta migliore e, in alcuni casi, pagando di più per il prestito."Molti istituti di credito per finanziamenti auto non hanno rispettato la legge o le normative - ha spiegato- Ora che abbiamo chiarezza giuridica, è tempo che i loro clienti ricevano un giusto risarcimento. Il nostro programma mira a essere semplice da utilizzare per le persone e da implementare per gli istituti di credito. Riconosciamo che ci saranno opinioni molto diverse sul programma, sulla sua portata, sulla tempistica e sulle modalità di calcolo del risarcimento. Su una questione così complessa, non tutti otterranno tutto ciò che desiderano. Ma vogliamo lavorare insieme al miglior programma possibile e porre rapidamente fine a questa questione".