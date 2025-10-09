Milano 15:32
43.012 -1,09%
Nasdaq 15:32
25.128 -0,03%
Dow Jones 15:32
46.672 +0,15%
Londra 15:32
9.529 -0,20%
Francoforte 15:32
24.699 +0,41%

Londra: in calo Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Babcock International Group
Pressione sull'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta con una perdita del 2,52%.
Condividi
```