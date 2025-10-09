Market Outlook Mobility, CRIF: credito auto rallenta nel 2025 (-3,3%)

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2025 il settore dei finanziamenti auto evidenzia una fase di rallentamento. Il volume complessivo dei prestiti finalizzati auto e leasing ha registrato infatti una contrazione del -3,3% rispetto allo stesso semestre del 2024, riflettendo la flessione delle nuove immatricolazioni (-3,6%). Continua invece la crescita dell'importo medio erogato, sostenuto dall'aumento dei prezzi delle vetture, che nel primo semestre 2025 si attesta a 17.800 euro per i privati, 32.500 euro per le ditte e 40.900 euro per le società. Queste alcune evidenze che emergono dalche fornisce periodicamente una fotografia dell'andamento del credito auto a privati, ditte individuali e società di capitali italiane, sulla base del patrimonio informativo del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC."Il primo semestre 2025 fotografa un mercato del credito auto che sta attraversando una fase di rallentamento fisiologico, in linea con l'andamento delle immatricolazioni di auto nuove, che continuano a risentire delle incertezze macroeconomiche e dei costi elevati per il consumatore – spiega–. Al calo del finanziato complessivo, che ha coinvolto tutti i segmenti di clientela, si affianca un importo medio in aumento, spinto dall'incremento dei prezzi, mentre la rischiosità creditizia molto contenuta e in lieve diminuzione mostra un comparto che mantiene solidità e sostenibilità".Le erogazioni di prestiti e leasing per auto nuove e auto usate nella prima parte dell'anno calano allo stesso ritmo (-3,3%) mentre, a livello di distribuzione, l'auto nuova copre il 70% e l'usato il restante 30% del mercato del credito finanziato.L'analisi di CRIF approfondisce anche la ripartizione tra le società finanziarie create da una casa automobilistica (captive) e specializzate e le società finanziarie generaliste, evidenziando le differenti performance degli operatori.Osservando la, nel primo semestre 2025 si conferma la maggiore quota di mercato delle società captive e specializzate (65%) rispetto alle generaliste (35%). Confrontando il mix erogato, le prime concentrano ben l'84% della loro attività di credito sull'auto nuova, in linea con la loro missione di supportare le vendite delle case madri, mentre le società finanziarie generaliste mostrano un portafoglio più orientato al mercato dell'auto usata (56%).Nel primo semestre dell'anno l'erogato delle finanziarie captive e specializzate è calato maggiormente sull'usato (-4,9%), rispetto al nuovo (-3,3%), al contrario delle generaliste che mostrano una flessione più contenuta sull'usato (-2,4%) che sul nuovo (-3,6%). Questo andamento asimmetrico si è comunque riflesso in un decremento complessivo simile per le due tipologie di operatori finanziari: le società generaliste hanno chiuso il semestre con una contrazione generale del -3,0%, le captive e specializzate hanno registrato una flessione di poco maggiore (-3,5%).Per quanto riguarda la rischiosità del credito auto, le insolvenze rimangono ancora su livelli contenuti e inferiori rispetto ad altre forme di credito al consumo, con un'ulteriore diminuzione nell'ultimo anno di rilevazione (0,73% a giugno 2025 rispetto a 0,98% osservato un anno prima). Se da un lato le insolvenze complessive sono in calo, il portafoglio delle società generaliste continua a mostrare un indice di rischiosità più elevato (1,02%), mentre quello delle captive e specializzate si attesta allo 0,54%.Il Market Outlook di CRIF ha inoltre analizzato la. Nel primo semestre 2025, le generazioni più mature hanno visto contrarsi in modo consistente i volumi di credito, con un calo progressivo ancora più evidente oltre i 50 anni; dall'altro, i giovani sotto i 30 anni rappresentano l'unico segmento in controtendenza, segnando una crescita del +6,6%.Il fenomeno è ancor più interessante se lo si osserva anche in merito alla distribuzione del credito finanziato dai diversi player: la crescita degli under 30 è infatti trainata soprattutto dalle finanziarie generaliste (+ 14,2%), che riescono a intercettare meglio la maggiore propensione dei giovani ad acquistare auto usate. Questo comparto, meno oneroso rispetto al nuovo, rappresenta una porta d'ingresso privilegiata per chi si affaccia per la prima volta al mercato automobilistico.Ilè strutturalmente guidato dalle società di capitali, che con il 74% rappresentano oltre i tre quarti delle erogazioni totali, seguite da privati e ditte individuali che si attestano entrambi a una quota del 13%. Al netto di questa struttura complessiva del mercato, è il comportamento dei privati a distinguersi come elemento di novità: nel primo semestre 2025 questo segmento ha registrato un incremento significativo del +16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un risultato che conferma come il noleggio stia acquisendo sempre più appeal come alternativa concreta all'acquisto tradizionale anche nell'ambito consumer."Dalla nostra analisi emergono alcuni segnali interessanti delle traiettorie future del credito auto. Il primo è legato ai giovani: gli under 30 rappresentano oggi l'unica fascia in crescita. Non è soltanto una questione di numeri, ma l'indicazione di una nuova generazione che si affaccia al mercato con aspettative diverse, privilegiando accessibilità e sostenibilità dei costi – commenta–. Il secondo segnale riguarda la crescita del noleggio ai privati, una formula che conquista terreno anche fuori dall'ambito aziendale perché capace di offrire flessibilità in un contesto in cui la proprietà tradizionale dell'auto sta progressivamente perdendo centralità. Il credito auto risulta in trasformazione, con il baricentro che si sposta verso nuovi modelli di consumo e di mobilità".