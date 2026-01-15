CRIF Ratings e ICAP CRIF Ratings: quota di mercato in crescita

(Teleborsa) - Ledimostrano ancora una volta (per il terzo anno consecutivo) una solida performance nel mercato europeo del rating creditizio, emergendo tra le poche agenzie di rating a registrare una crescita nel 2025. Secondo l'ultimo rapporto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le agenzie di rating del Gruppo CRIF hanno registrato un incremento della quota di mercato anno su anno di quasi il 20% nel 2025.Mentre quasi tutti i principali players globali e le agenzie locali hanno registrato dei cali, lesi sono distinte come una delle poche agenzie in controtendenza, – evidenzia il gruppo in una nota – grazie alle sue metodologie innovative, alla competenza regionale e all'impegno nella valutazione anche delle PMI e delle mid-cap. Con una forte presenza in Europa meridionale e nell'Europa centro-orientale, ed espandendo la propria influenza in tutto il continente, CRIF Ratings e ICAP CRIF Ratings rafforzano il ruolo di partner affidabili per imprese e istituzioni finanziarie alla ricerca di valutazioni trasparenti e affidabili."La nostra crescita riflette la fiducia che il mercato ripone nelle nostre valutazioni e il valore che offriamo alle aziende e alle istituzioni finanziarie che affrontano contesti economici complessi – ha dichiarato–. Continueremo a investire nelle persone, nella tecnologia e negli analytics per fornire ancora più valore ai nostri clienti".