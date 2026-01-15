CRIF Ratings e ICAP CRIF Ratings: quota di mercato in crescita

(Teleborsa) - Le agenzie di rating europee del Gruppo CRIF
dimostrano ancora una volta (per il terzo anno consecutivo) una solida performance nel mercato europeo del rating creditizio, emergendo tra le poche agenzie di rating a registrare una crescita nel 2025. Secondo l'ultimo rapporto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le agenzie di rating del Gruppo CRIF hanno registrato un incremento della quota di mercato anno su anno di quasi il 20% nel 2025.
Mentre quasi tutti i principali players globali e le agenzie locali hanno registrato dei cali, le agenzie di rating del gruppo CRIF
si sono distinte come una delle poche agenzie in controtendenza, – evidenzia il gruppo in una nota – grazie alle sue metodologie innovative, alla competenza regionale e all'impegno nella valutazione anche delle PMI e delle mid-cap. Con una forte presenza in Europa meridionale e nell'Europa centro-orientale, ed espandendo la propria influenza in tutto il continente, CRIF Ratings e ICAP CRIF Ratings rafforzano il ruolo di partner affidabili per imprese e istituzioni finanziarie alla ricerca di valutazioni trasparenti e affidabili.
"La nostra crescita riflette la fiducia che il mercato ripone nelle nostre valutazioni e il valore che offriamo alle aziende e alle istituzioni finanziarie che affrontano contesti economici complessi – ha dichiarato Luca D'Amico, Chief Executive Officer di CRIF Ratings
–. Continueremo a investire nelle persone, nella tecnologia e negli analytics per fornire ancora più valore ai nostri clienti".