Marzocchi Pompe, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 5,00 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 112%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analistisia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavipari a 35 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,75 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 10,7%.Per gli, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 42 milioni di euro (CAGR 24-27: 1,6%) nel FY27, con EBITDA pari a 5,6 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 13,3%), in crescita rispetto a 3,64 milioni di euro del FY24 (corrispondente a un EBITDA margin del 9,1%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP pari a 4,32 milioni di euro di debito.