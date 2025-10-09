Milano 14:24
43.046 -1,01%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 14:24
9.530 -0,20%
Francoforte 14:24
24.726 +0,53%

Marzocchi Pompe, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
Marzocchi Pompe, Integrae SIM alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 5,20 euro per azione (da 5,00 euro) il prezzo obiettivo su Marzocchi Pompe, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 112%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi FY25 pari a 35 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,75 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 10,7%.

Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 42 milioni di euro (CAGR 24-27: 1,6%) nel FY27, con EBITDA pari a 5,6 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 13,3%), in crescita rispetto a 3,64 milioni di euro del FY24 (corrispondente a un EBITDA margin del 9,1%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP pari a 4,32 milioni di euro di debito.
Condividi
```