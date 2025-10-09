Namirial nominata leader nell'IDC MarketScape per la verifica dell'identità nei servizi finanziari

(Teleborsa) -, leader mondiale nei software e nei servizi fiduciari per la digitalizzazione dei processi aziendali, è stata nominata leader nell’: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025 Vendor Assessment. Il report IDC MarketScape, a cura di Sam Abadir, valuta 21 vendor di tecnologia sulla base della strategia, delle capacità operative e del feedback dei clienti, applicando un rigoroso modello di assessment. I fornitori vengono classificati in quattro categorie: Leader, Major Players, Contenders e Participants. Oltre all’IDC MarketScape, Namirial è inclusa anche nel corrispondente IDC ProductScape."Questo riconoscimento conferma il posizionamento di Namirial nel mercato delle soluzioni per la verifica dell’identità, che rappresentano già oggi una solida base per i nostri clienti. Le nostre soluzioni sono in costante aggiornamento con le migliori innovazioni tecnologiche e attuali normative, per supportare in modo ottimale soprattutto i clienti regolamentati, come quelli del settore finanziario", ha dichiarato, CEO di Namirial.La piattaforma, al centro della valutazione degli analisti di IDC, integra moduli per la verifica dell’identità, la gestione dell’identità digitale e l’analisi dei dati. La piattaforma continua a evolversi grazie alla Namirial Wallet Platform.