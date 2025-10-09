Namirial nominata leader nell'IDC MarketScape per la verifica dell'identità nei servizi finanziari

(Teleborsa) - Namirial
, leader mondiale nei software e nei servizi fiduciari per la digitalizzazione dei processi aziendali, è stata nominata leader nell’IDC MarketScape
: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025 Vendor Assessment. Il report IDC MarketScape, a cura di Sam Abadir, valuta 21 vendor di tecnologia sulla base della strategia, delle capacità operative e del feedback dei clienti, applicando un rigoroso modello di assessment. I fornitori vengono classificati in quattro categorie: Leader, Major Players, Contenders e Participants. Oltre all’IDC MarketScape, Namirial è inclusa anche nel corrispondente IDC ProductScape.
"Questo riconoscimento conferma il posizionamento di Namirial nel mercato delle soluzioni per la verifica dell’identità, che rappresentano già oggi una solida base per i nostri clienti. Le nostre soluzioni sono in costante aggiornamento con le migliori innovazioni tecnologiche e attuali normative, per supportare in modo ottimale soprattutto i clienti regolamentati, come quelli del settore finanziario", ha dichiarato Max Pellegrini
, CEO di Namirial.
La piattaforma Namirial Onboarding
, al centro della valutazione degli analisti di IDC, integra moduli per la verifica dell’identità, la gestione dell’identità digitale e l’analisi dei dati. La piattaforma continua a evolversi grazie alla Namirial Wallet Platform.