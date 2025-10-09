New York: seduta difficile per Las Vegas Sands

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Las Vegas Sands
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Las Vegas Sands
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 52,46 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 54,38, mentre il primo supporto è stimato a 50,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)