Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Las Vegas Sands
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Las Vegas Sands, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Las Vegas Sands ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 52,46 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 54,38, mentre il primo supporto è stimato a 50,54.

