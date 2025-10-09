Novo Nordisk acquisirà Akero Therapeutics per massimi 5,2 miliardi di dollari

Novo Nordisk

Akero Therapeutics

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo definitivo per acquisireper un massimo di 5,2 miliardi di dollari per espandere il proprio portafoglio in un tipo di malattia epatica legata all'obesità.Novo pagherà 54 dollari ad azione in contanti, equivalenti a 4,7 miliardi di dollari in contanti per Akero. Ulteriori 500 milioni di dollari potrebbero essere pagati a seconda del raggiungimento degli obiettivi normativi, ha dichiarato giovedì la casa farmaceutica danese. Akero ha un trattamento sperimentale per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, o MASH, che è in fase avanzata di sperimentazione per pazienti affetti da fibrosi e cirrosi epatica.