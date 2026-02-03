Crollano le azioni di Novo Nordisk che taglia le previsioni per il 2026

Novo Nordisk

(Teleborsa) - Scivolano le azioni dia Wall Street dopo l'annuncio delle previsioni per il 2026.Per il 2026, l’azienda farmaceutica danese prevede una crescita rettificata delle vendite tra il -5% e il -13% a tassi di cambio costanti. La crescita dell’utile operativo rettificato è prevista tra il -5% e il -13% per lo stesso periodo.L’azienda implementerà nuove misure non-IFRS per la rendicontazione del 2026, escludendo elementi eccezionali tra cui uno storno di 4,2 miliardi di dollari di accantonamenti per sconti sulle vendite relativi al Programma di Prezzi dei Farmaci 340B negli Stati Uniti. Su base non rettificata, le previsioni di medio termine per la crescita delle vendite e dell’utile operativo per il 2026 sarebbero rispettivamente del -1% e del +11%.Le prospettive per il 2026 riflettono la crescita prevista delle vendite nelle Operazioni Internazionali compensata dal previsto calo delle vendite nelle Operazioni USA. I fattori includono la continua espansione del mercato GLP-1, prezzi realizzati più bassi dall’accordo Most Favoured Nations negli Stati Uniti e la perdita di esclusività per il semaglutide in alcuni mercati internazionali.Novo Nordisk prevede di continuare il lancio di Wegovy in mercati aggiuntivi durante il 2026 e intende introdurre un dosaggio da 7,2 mg in diversi paesi.Nel 2025 l'azienda guidata da Mike Doustdar ha riportato una crescita delle vendite del 10%, a 309,1 miliardi di DKK, e una crescita dell’utile operativo del 6%, a 127,7 miliardi di DKK, a tassi di cambio costanti, in linea con le precedenti previsioni fornite in occasione della novestrale e che indicavano una crescita delle vendite tra l’8% e l’11% e una crescita dell’utile operativo tra il 4% e il 7%.Le vendite nelle attività statunitensi sono aumentate del 3% in corone danesi (8% a tassi di cambio costanti) e hanno beneficiato dell'adeguamento del fatturato lordo/netto. Le vendite nelle attività internazionali sono aumentate del 10% in corone danesi (14% a tassi di cambio costanti). Le vendite nel settore Obesità e Diabete sono aumentate del 7% in corone danesi, raggiungendo i 289,5 miliardi di corone danesi (10% a cambi costanti), trainate principalmente dalla crescita del 26% in corone danesi (31% a cambi costanti) nel settore Obesità e dal 2% in corone danesi (6% a cambi costanti) nelle vendite di GLP-1 per il diabete. Le vendite di malattie rare sono aumentate del 5% in corone danesi (9% a cambi costanti).La performance del quarto trimestre 2025 ha mostrato un calo del 2% delle vendite e una diminuzione del 4% dell’utile operativo a tassi di cambio costanti.