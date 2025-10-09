One and one Green Technologies, fissato prezzo IPO a 5 dollari

(Teleborsa) - One and one Green Technologies
ha fissato in 5,00 dollari
il prezzo dell'offerta pubblica iniziale
di 2.000.000 di azioni ordinarie di Classe A, per un ricavo lordo complessivo di 10.000.000 di dollari.
One and one Green Technologies è una società di riciclaggio di materiali di scarto e rottami metallici
con sede nelle Filippine, che opera attraverso le filiari Yoda Metal and Craft Trading and Services e DL Metal Corporation.
La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30
giorni per l'acquisto di un massimo di 300.000 azioni ordinarie di Classe A aggiuntive
, esclusivamente per coprire eventuali sovra-allocazioni.
Le azioni ordinarie di Classe A sono state approvate per la quotazione sul Nasdaq Capital Market
con inizino delle negoziazioni il 9 ottobre 2025
, con il simbolo "YDDL". La chiusura dell'Offerta è prevista per il 10 ottobre 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
La SEC
ha dichiarato efficace la dichiarazione di registrazione della società sul modulo F-1 il 29 settembre 2025.