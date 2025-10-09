One and one Green Technologies, fissato prezzo IPO a 5 dollari

(Teleborsa) -ha fissato inildi 2.000.000 di azioni ordinarie di Classe A, per un ricavo lordo complessivo di 10.000.000 di dollari.One and one Green Technologies è una società dicon sede nelle Filippine, che opera attraverso le filiari Yoda Metal and Craft Trading and Services e DL Metal Corporation.La Società ha concesso ai sottoscrittori un'giorni per l'acquisto di un, esclusivamente per coprire eventuali sovra-allocazioni.Le azioni ordinarie di Classe A sono state approvate per lacon inizino delle negoziazioni il, con il simbolo "YDDL". La chiusura dell'Offerta è prevista per il 10 ottobre 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.Laha dichiarato efficace la dichiarazione di registrazione della società sul modulo F-1 il 29 settembre 2025.