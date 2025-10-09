Piazza Affari: balza in avanti Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,53 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,43.