Piazza Affari: balza in avanti Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Alerion Clean Power sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,53 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
