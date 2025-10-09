Reply bocciata da Standard Ethics sulla corporate governance

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E" a Reply,
società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.
Nel corso degli ultimi anni, la Società ha compiuto alcuni passi avanti nel percorso di allineamento alle indicazioni internazionali
sulla Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue); ad esempio, Standard Ethics apprezza l'utilizzo di riferimenti formali alle indicazioni internazionali, l'individuazione e la corretta comunicazione di obbiettivi socio-ambientali di medio-lungo termine e la presenza di policy su tematiche come anticorruzione, ambiente e intelligenza artificiale. Alcune di queste, tuttavia, possono essere rese maggiormente reperibili e fruibili in versione integrale e non sotto forma di estratto.
In ambito di corporate governance (G)
, la presenza di un accordo parasociale e del voto maggiorato consiglierebbero ulteriori presidi in favore degli azionisti di minoranza e del mercato
. Tra le implementazioni possibili - in linea con I Principi di Corporate Governance dell'Ocse - è inclusa una maggiore indipendenza del Consiglio di Amministrazione.